El somni de Bèlgica s'acaba en mans d'una França amb aires de campiona (1-0)

Bèlgica tenia avui una cita amb la història: plantar-se per primer cop a una final d'un Mundial i fer-ho de la mà d'un tècnic català, Robert Martínez. Després de derrotar el Brasil als quarts de final, els diables vermells s'havien guanyat el respecte i l'admiració que el seu conjunt de talent mereix, però que no ha estat prou davant d'una França que s'ha endut la victòria gràcies a un cop de cap del central blaugrana Samuel Umtiti (1-0). Al cap de sis minuts de passar pel túnel de vestidors, Umtiti, imperial en defensa, ha rematat amb tota la seva ànima per marcar el primer i únic gol del partit. Una diana que, qui sap, pot ser el pas previ a què França repeteixi la gesta que va aconseguir el 1998 i guanyi el seu segon Mundial. Mentrestant, a Bèlgica i a Balaguer, ciutat natal de Martínez, es parlarà de la gran actuació de Bèlgica que, per segon cop en la seva història, s'ha pogut plantar entre els quatre millors equips del món. El seu somni, però, s'ha acabat.

Respecte, intensitat i ritme. Posada en escena de dos equips als quals els agrada córrer i que han buscat no fer concessions a l'espai. Ben aviat, una gran passada llarga de Pogba ha trobat les llargues cames de Mbappé que han posat a prova una atenta sortida de Courtois. Poc després, Hazard, enganxat a la banda esquerra avui, ha enviat un xut creuat que ha sortit fregant el pal de la porteria de Lloris. Que l'estrella del Chelsea partís de la banda esquerra s'explica per la volta de rosca que el tècnic català Robert Martínez ha donat de sortida al seu equip: Chadli -substitut del sancionat Meunier- de lateral dret en fase defensiva i de carriler en fase ofensiva, mentre que Vertoghen, prudent en atac, ha ocupat el lateral esquerre deixant tota la banda per un Hazard que ha començat el partit molt endollat. Al mig del camp, Martínez ha plantejat un tribot equilibrat entre el físic i la creació: Witsel, Mousa Dembélé -la principal sorpresa- i Fellaini. A les pujades de Chadli per la banda dreta, de Bruyne queia al centre, on al li agrada jugar.

Martínez ha trobat la tecla, perquè Bèlgica ha començat a assetjar els francesos: el cap de Varane ha desviat una gran rematada d'Hazard i Lloris ha volat per desviar un gran xut de De Bruyne i una rematada molt perillosa d'Alderwiereld. Els dos mags de Bèlgica han portat de corcó una defensa francesa en què el madridista Varane i el blaugrana Umitit han hagut de mostrar el seu millor nivell, mentre que el lateral dret Pavard era superat una vegada i una altra per Hazard, que, ubicat a la banda esquerra, estava lluny del migcentre defensiu francès Kanté. Els primers 25 minuts ha manat Bèlgica, però França s'ha pogut anar espolsant el setge belga de mica en mica i Giroud, amb dues rematades desviades, ha amenaçat la porteria de Courtois. La més clara dels francesos al primer temps l'ha tingut Pavard, però Courtois ha desviat el seu xut a boca de canó. Griezmann s'ha vestit d'arquitecte per llançar els contraatacs del seu equip.

A la sortida del túnel de vestidors, França ha demostrat que havia acabat el primer temps millor i que havia aconseguit desactivar el pla inicial belga en què els diables vermells havien dominat el partit. La selecció de Deschamps estava més còmoda i d'un xut de Giroud ha nascut un córner que ha servit per decantar la balança al cap de sis minuts de la represa. Umiti, impecable en defensa, s'ha vestit de golejador per imposar-se amb una gran rematada de cap al primer pal davant d'Alderweireld i Fellaini (1-0). Just després del gol, Robert Martínez a recorregut a Mertens per ocupar la punta dreta de l'atac i renunciar al tribot inicial amb Dembélé per recuperar el seu esquema més típic de 4-2-3-1.

El gol ha servit a França per portar el partit on volia: exigir una passa més a Bèlgica, obligar-la a desprotegir-se i, d'aquesta manera, aprofitar tot el seu potencial als contraatacs guiats per la intel·ligència i el treball de Griezmann. Un pla executat a la perfecció per una defensa sòlida i una solidaritat de totes les línies que han deixat a Bèlgica sense idees: Hazard, dels millors del primer temps, ha desaparegut, mentre que, De Bruyne, no estava encertat. Amb Martínez esperonant els seus, les principals opcions de perill les han trobat en centrades de Mertens des de la banda dreta que han sabut neutralitzar bé els de Deschamps. El cor belga però ha seguit bategant fins al final i Witsel, amb un gran xut, ha topat una molt bona resposta de Lloris. L'equip del tècnic català Robert Martínez ha lluitat fins a l'últim alè, però no ha pogut batre una França que presenta una clara candidatura al títol.