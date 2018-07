El transatlàntic brasiler contra l’esperança belga

L’estiu del 1986, a Mèxic, la selecció de Bèlgica va aconseguir el seu millor resultat en un Mundial de futbol, on va arribar a les semifinals. Avui, i amb un català portant la batuta, els diables vermells poden tornar a repetir aquella gesta. Encara que no els serà gens fàcil perquè s’enfronten al Brasil, segurament la gran candidata a guanyar el títol en aquest Mundial (20.00 h, Telecinco). A la vencedora l’esperarà el guanyador del partit entre França i l’Uruguai.

La Bèlgica que entrena Robert Martínez i que s’ha guanyat el respecte futbolístic gràcies a un joc atractiu i eficaç mesurarà la fiabilitat d’un Brasil que s’aferra al seu jugador estrella, Neymar, per passar ronda i aspirar a recuperar un títol que no aixeca des del 2002.

Precisament aquell any va ser l’últim cop que belgues i brasilers es veien les cares en una Copa del Món. I la victòria va ser per a la canarinha, que es va imposar amb gols de Rivaldo i Ronaldo. Però ara Bèlgica té la seva generació daurada. La dels Lukaku, Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld i Hazard, entre d’altres. Futbolistes de màxim nivell que estan demostrant a Rússia tot el seu potencial.

Bèlgica no va de farol. Ho ha demostrat guanyant els quatre partits que ha disputat fins ara en aquest Mundial i sent el màxim anotador del torneig, amb 12 gols a favor, quatre dels quals són de Lukaku, la principal amenaça en atac. Però és cert que l’equip flamenc arriba a la cita després de suar sang per derrotar el Japó a vuitens. Els nipons es van avançar 0-2 contra pronòstic i no va ser fins al minut 93 que els diables vermells aconseguien capgirar el marcador amb un gol de Chadli al contraatac que feia pujar el 3-2 definitiu. Un partit que, tot i el patiment, Robert Martínez ja va dir que significava “un plus” per als jugadors i que havia servit per cohesionar encara més la selecció.

A la prèvia contra el Brasil, el dubte era si el tècnic català voldria mantenir el futbol ofensiu o bé seria partidari d’una proposta més conservadora, dubte que el mateix Robert Martínez es va encarregar de desfer ahir. “No podem canviar el que som, i som un equip atacant”, va comentar el tècnic de Balaguer, que va assenyalar el Brasil com “la gran favorita” per al partit i per al torneig, i va dir que la clau del partit estava en el “que sàpiga fer cada equip amb la pilota”.

El Brasil, sense Casemiro

Al seu torn, la canarinha, una habitual d’aquesta ronda del torneig -des dels Estats Units 1994 que no falta en uns quarts de final-, hi arriba amb la confiança d’haver sabut resistir en els partits complicats i haver sentenciat gràcies a la pólvora que representa Neymar en la línia d’atac, on el blaugrana Coutinho també ha demostrat tenir la punteria afinada.

Això sí, el seleccionador, Tite, té una baixa significativa, la del pivot defensiu Casemiro, que va veure la segona groga del torneig contra Mèxic i ha de complir un partit de sanció. El tècnic no farà modificacions a l’esquema de joc i es limitarà al canvi de peces fent entrar Fernandinho al seu lloc. D’altra banda recupera els laterals Danilo i Marcelo, que ja estan en disposició de jugar després de les respectives lesions.