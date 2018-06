Una última ocasió per no cremar a l’infern

Quan el nigerià Ahmed Musa va marcar el primer gol contra Islàndia, milions d’argentins es van trobar cantant un gol en un partit en el qual poc haurien imaginat, fa mesos, tenir alguna cosa en joc. El triomf de Nigèria contra Islàndia a Volgograd (2-0) permet a la selecció de Jorge Sampaoli, malgrat la desfeta de dijous contra els croats, tenir encara una última oportunitat per arribar als quarts de final. Si dimarts l’Argentina derrota els nigerians a Saransk i Islàndia perd o empata contra els croats, l’equip de Messi serà als vuitens de final. L’Argentina sap que necessita guanyar, perquè un empat classificaria nigerians o islandesos segur. I una derrota significaria que Nigèria acompanyaria els croats als vuitens de final. En cas de triomf tant de l’Argentina com d’Islàndia, l’equip sud-americà necessitaria guanyar per dos gols més que l’hipotètic triomf islandès.

Càlculs i somnis d’una selecció argentina que va atrinxerar-se a la concentració després d’una derrota contra Croàcia, que fins i tot va posar en risc que Jorge Sampaoli fos el seleccionador dimarts vinent amb una reunió entre directius de la Federació en què finalment es va acordar, en part gràcies al triomf dels nigerians, mantenir-ho tot igual fins al final del partit contra els nigerians. “M’agradaria guanyar el Mundial, però després, passi el que passi, que marxin tots. Qui es creuen que són aquests nens per no donar-ho tot? Són nens mimats. Qui es creu que és Messi per no córrer? I Maradona? Doncs Maradona corria”, va dir enfadat Hector El Negro Enrique, campió del món el 1986 i bon amic de Diego Armando Maradona. A cada hora que passava, de fet, anava apareixent un nou exjugador argentí de les plantilles campiones del món el 1978 o el 1986 que criticava els futbolistes. Osvaldo Ardiles, campió el 1978, va arribar a dir que Sampaoli havia demostrat ser un “covard i un estúpid”. Segons Ardiles, “Sampaoli ja ha acabat el seu cicle”. “Amb el millor jugador del món no ha sigut capaç de crear un equip competitiu”, va explicar, i seguidament va afegir que la Federació no podia permetre que Sampaoli continués en el càrrec després de veure un vídeo en què el tècnic insultava jugadors croats. “Aquesta és la imatge que volem donar? Aquesta pèrdua de papers, ¿insultant com un covard en una llengua que l’altre no entén? Cal un estil diferent. No és possible organitzar un bon equip que ha tingut tres entrenadors en un any: Martino, Bauzá i, finalment, Sampaoli. Falta lideratge sobre el camp. Que juguin a les grans lligues europees no vol dir que siguin líders naturals. Tenim un pla A que consisteix a donar les pilotes a Messi i que ell faci un miracle. ¿I si aquest pla no funciona? Doncs no en tenim cap més”. Molts futbolistes argentins, com Otamendi i Mascherano, van rebre bona part de les crítiques, ja que van acabar el partit fent faltes sense sentit. “També és culpa de Sampaoli. Ell havia de recordar als jugadors que la diferència de gols és important. Podies perdre 1-0, però no pas 3-0. Ara aquests gols poden ser els que decideixin el nostre futur. I ningú va demanar als jugadors que juguessin amb cap tot i la derrota. Encara sort no haver vist cap vermella, tot i que en el fons potser hauria servit per tenir més clar l’equip contra els nigerians”, diu des de Rússia resignat Jorge Valdano, campió del món el 1986. Segons l’exentrenador, ara comentarista de televisió, les derrotes “al futbol sempre són col·lectives”. “L’Argentina no va saber proposar gaire cosa, amb una alineació que ja era una errada. De fet, ningú sap quin és el nostre estil. A què juguem? Ningú ho sap. I ja es va veure a l’amistós de fa uns mesos contra Espanya a Madrid. El futbol argentí fa anys que treballa malament i ara al Mundial ha esclatat tot”, explica. Valdano també recorda com es va suspendre l’últim amistós abans del Mundial, contra Israel, o com l’estiu del 2016 els jugadors van queixar-se pels vols i els hotels durant la Copa Amèrica contractats per la Federació, que pensava a estalviar.

L’Argentina no queda eliminada a la primera fase del Mundial des de l’any 2002, quan al Mundial de Corea del Sud i el Japó l’equip de Marcelo Bielsa va derrotar els nigerians abans de caure contra Anglaterra i empatar contra Suècia. Ara Sampaoli, que de mica en mica ha vist com part de l’opinió pública es gira contra seu per incidents com els insults a un policia que li va posar una multa per excés de velocitat, té pocs dies per intentar canviar la dinàmica negativa abans del partit contra els nigerians. No ajuden, però, l’allau de crítiques, el fet que futbolistes com Agüero no amaguessin que els havia decebut la tàctica del seu equip i la filtració d’una nota de veu de l’entrenador de l’Atlètic de Madrid, Diego Simeone. Al missatge, Simeone diu que Cristiano Ronaldo és més decisiu que Messi, que Sampaoli no té personalitat i que l’equip és “un desastre”. Simeone va explicar que va enviar el missatge al seu ajudant, Mono Burgos, que la va enviar a periodistes. Una filtració interessada d’un candidat a ser algun dia el seleccionador d’un equip argentí que, per sobre de tot, enyora Messi. Contra Croàcia gairebé no va entrar en joc; va jugar amb la mirada trista i perduda.