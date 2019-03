Vuit de març

Soc una dona que no vol que la salvin, que la perdonin, que l’ajudin. Si vull ajuda no és pas com a dona (és com a catalana o com a esquerrana o com a autònoma). Però això és perquè soc una dona que té molta fortuna i hi ha milions de dones que no en tenen gens. Només diu que “no vol saber res de metges” aquell que no ha tingut cap malaltia greu, oi? Diu la meva filla que la mestra els ha dit avui: “El Dia de la Dona és cada dia”. Té raó. No m’agrada que el dia que ens dediquem sigui una mena de Dia Sense Cotxes.

M’agrada la companyia dels homes, les seves veus fortes i les seves converses. Demà correré la marató, que és mixta, perquè m’agrada no només avançar i ser avançada per dones. M’agrada seure als tamborets dels bars, dir paraulotes, les històries amb violència, bec més del compte, tot i que les dones tenim -la natura és cabrona- menys tolerància a l’alcohol. M’agrada el futbol, m’agrada el picant, m’agrada fer topless, m’agrada guanyar-me la vida, m’agrada anar a la perruqueria, dic “Oooh” quan veig cadells, no sé el que valen les coses, no m’agraden les etiquetes de colors dels vins blancs que algú ha pensat que triaria, m’agraden els talons i el cuiro, els abdominals, no he vist Pretty woman, adoro l’humor, em perd l’amor. No suporto els que diuen que les dones “som més intel·ligents”, ni si ho diuen per lligar. Les coses que m’agraden de veritat, amb el fons del cor, no les trio mai per quota. El vi no el trio perquè sigui català, bec vi català perquè és boníssim i, si no, no ho faria. Escolto Janis Joplin perquè és bona, no perquè sigui dona. No aniria mai a un festival musical només de dones, ni a una llibreria on només hi hagués homes. Parker, Rodoreda, Cheever, Amis són els meus autors preferits al món i el seu gènere em sembla rellevant però no m’importa. La persona que més admiro al món és Lalou Bizé-Leroy (que és una dona, però i què?) perquè fa un vi que em fa plorar. Ploro a sac, per moltes coses. De riure també. He rigut molt veient l’Albert Rivera explicant-nos el feminisme, amb tot de dones al darrere, callades.