L''Abc', disparant cometes contra Junqueras

260x366 La portada de l''Abc' La portada de l''Abc'

Quan la realitat no obeeix els teus designis, unes simples cometes poden salvar el teu relat. Tu vols vendre, per exemple, la idea d'una amnistia als presos polítics perquè se'ls aplica un règim, previst pel reglament penitenciari, que combina aspectes del segon i el tercer grau. El Mundo segueix amb la sonsònia de la humiliació i titula en portada: “Junqueras segueix donant lliçons fora de la presó”. Que no escarmenta, vaja. Però el millor és la primera pàgina de l' Abc: “Junqueras s'uneix al club dels «indultats»”. Un indult és una cosa molt concreta, molt ben definida tècnicament. No és, de cap manera, el que s'ha aplicat al líder d'ERC: pot sortir 18 hores a la setmana, però les altres 150 les ha de passar entre reixes. Ara bé, les cometes salvadores permeten passar bou per bèstia grossa, ja que en nom del sentit figurat tot és possible. De fet, acabo de rebre d'Amazon el pack de cometes que vaig encarregar ahir. Vaig a provar-les. El “diari” té un contacte molt estret amb la realitat. S'ha d'estimar ben poc els lectors, per servir-los a taula aquest “periodisme”. Goita que còmodes.

Carnets xarnegos

El Mundo dedica un article al que anomena “els afores literaris de Barcelona”. Hi surten Marsé, Pérez Andújar, Candel, Goytisolo... i també altres autors clarament menys consagrats i de talla literària diguem-ne que diversa. Se'n destaquen fins a setze novel·les, de les quals zero estan escrites en català. Hi ha autors com Maria Guasch, Núria Cadenes, Jordi Nopca o Sergi Pons que han situat les seves obres en aquests mateixos barris, només que han comès la gosadia de fer parlar els seus personatges en català. Hi ha una certa mirada sobre la perifèria –que inclou una molt esbiaixada reivindicació del xarneguisme– que sistemàticament la lliga al castellà. Doncs miri, no.