L’‘Abc’ reivindica l’Espanya lletja

I no només l’Espanya lletja, reivindica l’ Abc : també la indecent. O, com a mínim, això és el que es desprèn de les portades que ens ha regalat aquest cap de setmana. Només hi he trobat a faltar unes xapes “Primer els de casa” de promoció. “Pedro Sánchez imposa per decret «l’Espanya bonica»”, era el titular de dissabte, arran de l’acolliment dels immigrants del vaixell Aquarius. Quina tristor, renunciar tan explícitament a la bellesa del gest humanitari. Un dels subtítols afegia: “El govern recupera la sanitat universal per als sensepapers per «decència política»”. Ecs! Decència! Quines coses més extemporànies de defensar. Rescatar bancs? Dabuten. Autopistes? Chachi. Però persones? ¡Qué ordinariez! Per cert, que l’últim dels subtítols era: “La ministra portaveu assisteix «amb respecte a la reobertura de les ambaixades catalanes»”, de la qual cosa es dedueix que qualsevol cosa que no sigui reprimir Catalunya significa desviar-se de l’Espanya correcta, lletja com un pecat -ep: al seu entendre- però amb el garrot sempre prest. Quant de subconscient al descobert... I quin trist favor a l’Espanya bonica, esclar.

L’endemà, per acabar-se d’enfonsar en el fang de la indecència, titulaven “Espanya afronta una allau d’immigrants per l’efecte crida”. Ja tornem als temps dels “assalts” i les “invasions”. D’atiar la por al diferent. A la foto s’hi veu una immigrant de pell negra amb gest crispat i punys closos. Els que hi entenen de la cosa expliquen que el destí dels immigrants té sobretot a veure amb les rutes que poden fer les màfies que es dediquen a cobrar a aquestes persones desesperades uns 3.000 euros per passatge. Però posar la pressió per desarticular aquests miserables no dona rèdit polític, almenys en depèn quina bancada. Molt millor criminalitzar els nouvinguts. Sí, segur que això els ajuda a integrar-se.