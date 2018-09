260x366 L’‘Abc’, amb la ultradreta Sense complexos L’‘Abc’, amb la ultradreta Sense complexos

PORTADA CRIDANERA la de l’ Abc d’ahir: set persones, sis d’elles amb la cara tapada per cintes grogues, i un títol: “La Catalunya sense complexos”. Qui no té complexos no porta la cara tapada, però obviem-ho i fixem-nos en l’única persona que, amb posat desafiant i davant el Palau de la Generalitat -només li falta clavar una bandera al crit de “terra conquerida”-, mostra el rostre: José Casado, portaveu de les autoanomenades brigades de neteja. Qui és? El fotoperiodista Jordi Borràs, expert en la ultradreta, ho va exposar a Twitter, posant dos exemples bastant gràfics: va ser un dels organitzadors de l’acte per retirar creus grogues a la platja de Canet, que va acabar amb tres agressions a independentistes, una d’elles a un avi de 82 anys; i l’home que el 8 de novembre, en plena vaga general, animava a atropellar els vaguistes amb insults diversos. ¿Té algun pudor l’ Abc a presentar-lo com un heroi? Vet aquí un exemple de pregunta retòrica. No tots els que retiren llaços grocs deuen combregar amb la ultradreta, però la identitat del protagonista deixa pocs dubtes en el seu cas. I la resta, per què van emmascarats? El diari té una explicació: “Com tants altres professionals del sector de la neteja, acostumen a fer la seva tasca emmascarats”. Potser l’ Abc també s’ha posat la màscara per netejar la imatge d’algú com Casado.

Esquela amb interès

Fa uns mesos una esquela de La Vanguardia sorprenia per una frase: “Emilio Miró Paniello: ha deixat aquest món sense haver aportat res d’interès”. Mesos després, Oriol Querol (@OriolQF a Twitter) ha localitzat el diari i ha explicat a la xarxa social qui era, amb elements sorprenents. El text demostra dues coses: que les esqueles amaguen molts secrets i que Miró Paniello va deixar, com a mínim, una història interessant al món.