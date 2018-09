Llegir el carrer

Persistents, massivament i de manera escrupolosament cívica i pacífica. Un cop més, un milió de persones van sortir al carrer a demostrar que el moviment sobiranista és un corrent de fons sòlid i determinat. Centenars de milers de ciutadans van expressar festivament una demanda col·lectiva que continua esperant el reconeixement de l'Estat i una sortida democràtica en forma d'un referèndum d'independència. L'empresonament dels líders sobiranistes i l'exili han impulsat la mobilització en resposta a les dificultats i les humiliacions col·lectives de l'últim any i han fet que es deixi de banda el desànim o l'autocrítica. Avui, els presos i els líders polítics del sobiranisme saben que tenen un suport actiu massiu i la seva responsabilitat és encara més gran. Les diferències d'estratègia i de discurs entre els partits independentistes són notables, i els pròxims mesos hauran de dir clarament si es tracta d'aprofitar un desitjat 'momentum' o d'admetre que "no hi ha dreceres" cap a la convocatòria d'un referèndum pactat, però saben que darrere tenen un gran mobilització. La lectura d'aquesta nova demostració de força convindria que la fes també el govern espanyol, que es troba pràcticament a les portes del que serà un judici de conseqüències desconegudes. Tindrà efectes sobre la seva reputació internacional i sobre la de la qualitat democràtica de l'Estat quan l'impuls de la Transició fa temps que es va acabar.