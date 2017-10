Això va d’urnes, i s’hi haurà d’anar. Les urnes sempre han estat l’objectiu del sobiranisme, fins i tot quan milers de persones van defensar-les l’1-O en les condicions més extraordinàries. Caldrà tornar-hi per donar un missatge de lectura inequívoca que permeti estabilitzar el país i recuperar les institucions escoltant la veu de tots els ciutadans. En algun moment caldrà analitzar com s’ha perdut l’autogovern i s’ha guanyat una declaració simbòlica que no era màgica com alguns -pocs- gosaven dir públicament. Però arribats fins aquí, les urnes convocades per l’Estat són una oportunitat. Mentrestant, continuarem vivint temps foscos. La maquinària judicial està en marxa, implacable i humiliant. Dos pacifistes continuaran a la presó acusats de sedició i el Govern en ple estarà cridat a declarar per rebel·lió, tot i que l’única violència l’hem vista provinent de l’Estat o de l’extrema dreta. Una part del Govern és a Brussel·les mentre l’altra es reuneix fora de l’administració, on no es mouen els expedients, davant la impotència de molts treballadors públics que han defensat la Generalitat amb sentit del deure durant quatre dècades. Després d’anys de mobilització cívica i compromesa, els ciutadans mereixen transparència i seriositat. La confiança en l’Estat és nul·la, però cal restablir també la confiança interna per continuar defensant amb els llums llargs una proposta de país millor, sense improvisacions i amb dignitat en un moment tan dramàtic com el que ens toca viure.