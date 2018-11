Això és la nostra autonomia! (1918)

Ja prou malentesos, ja prou interpretacions acomodatícies o partidistes de ço que vol i obtindrà Catalunya; des d’ara, pel que a nosaltres toca, la paraula AUTONOMIA no té cap altre sentit sinó el que defineix exactament la petició que al Govern de l’Estat espanyol ha fet la representació de tot el Principat: AIXÒ ÉS LA NOSTRA AUTONOMIA; AIXÒ I RES MÉS. Això volem, això haurem. D’aquest o d’un altre Govern, d’aquestes o d’unes altres Corts, això ha d’obtenir Catalunya, perquè és un dret que no ha prescrit, perquè és la nostra voluntat ben manifesta per una sèrie d’actes que no tenen contraposició. No sabem, quan aquestes ratlles escrivim, quina haurà estat la resposta del marquès d’Alhucemas [president del govern espanyol]. És igual: ni el Govern és el Parlament, ni el Govern és etern -ni molt menys-, ni sempre els Governs fan allò que els convé, sinó el què imposen l’hora i l’ambient, per sobre i tot de les artificioses col·laboracions dels Parlaments espanyols. Siguin les que es vulguin les paraules del Govern -no poden ésser de conformitat absoluta- la voluntat de Catalunya caminarà, i de pressa. Tenim la raó i som forts, tenim el màximum de forces i l’enemic va retirant-se fa temps de trinxera en trinxera; la victòria final és nostra; en política, tota transacció, filla del reconeixement, afebleix i dóna la victòria al contrari: és l’actuació de totes les idees en la història política dels pobles. I ara sap Catalunya i ja sap tota Espanya ço que volem, sense que ningú pugui fer-se l’enganyat. Ha arribat l’hora de la petició clara i concreta. Si no prosperés, més hi perdrien els que s’hi oposin, que nosaltres mateixos. És una hora definitiva per a Espanya, la d’ara; per a Catalunya, no. Catalunya ha de viure per damunt de tot i contra tot. Recordem les paraules d’En Cambó: “No hi pot haver solucions dels problemes vitals d’Espanya si abans no es resol el de Catalunya”. I ara ja sap tothom com s’ha de resoldre. Milions de catalans que per tot el món són escampats tenen els ulls freturosos fits en ço que farà el Govern d’Espanya. La petició ja és feta; no es pot tornar enrere: ella, amb la llibertat de Catalunya, porta aparellada la grandesa d’Espanya, l’esdevenidor de la gran Ibèria; [...] No es guerreja pas amb l’espasa solament: feble signe de la força, quan vol contradir i enderrocar les lleis dels pobles i les races. En aquest sentit ara oferim als Governs d’Espanya, representació del règim unitarista i centralista, la pau o la guerra. Ja saben ço que volem: o ho admeten o ho refusen: que triïn. Del Govern, ens alçarem, en tot cas, al Parlament; del Parlament, a l’Espanya tota, que comença a sentir ànsies de llibertat contra la dominació de totes les velles coses que s’oposen a la seva regeneració, al seu progrés. I la victòria, ni es farà esperar, ni serà compassiva.