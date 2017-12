Al rescat de la cultura, una feina que cal fer entre tots, i per a tots

La crisi econòmica, l’oblit institucional, les pujades de l’IVA, la precarietat endèmica del sector i, finalment, el retraïment del públic, absort en una actualitat política que deixava poc espai mental per a res més que les notícies i mobilitzacions. La cultura ha sigut una de les grans damnificades dels fets dels últims mesos, però -i això cal tenir-ho ben present- la situació fràgil de l’univers cultural del país ve de lluny. Tot just s’havia intentat posar-la al centre de les polítiques públiques en el moment de màxima bonança, durant la bombolla immobiliària, quan la inversió va caure en picat. Els artistes i creadors van ser dels primers a queixar-se, però la seva veu va quedar sepultada al cap de poc per la multitud de veus necessitades que clamaven pel lloguer, la sanitat, l’educació, el transport...

No hi ha dubte, però, que sense cultura és impossible construir un país just i avançat. És una necessitat bàsica que es relaciona directament amb l’accés a l’educació i amb el foment de la creativitat en tots els àmbits. Com deia a l’inici de la campanya electoral Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), “de cap manera podem plantejar-nos un model de país en què la cultura sigui residual, marginal”. Més enllà del polèmic trasllat de les obres de Sixena, en aquesta campanya no s’ha parlat de cultura, com per raons òbvies tampoc d’altres aspectes centrals en la nostra societat. Ara, però, està arribant el moment de recuperar el debat a fons sobre quines polítiques culturals són més adients i, sobretot, de posar en marxa un pla seriós que torni la cultura a l’eix central del país.

Des de l’ARA ens hi sumem amb dues iniciatives que aniran tenint continuïtat en el temps. D’una banda, el dossier que us presentem avui, que analitza la situació de la cultura al país i, sobretot, recull les opinions de deu agents culturals, gent entesa i activa en diversos àmbits, que ens aporten la seva visió sobre el que caldria fer per incentivar el consum cultural i la participació. De l’altra, a l’adreça web Cultura.ara.cat es poden trobar, fins al 31 de desembre, interessants ofertes, descomptes i incentius per visitar museus, teatres i llocs patrimonials en una iniciativa feta en col·laboració amb diverses entitats privades i públiques del país. Entreu-hi, consumiu cultura, gaudiu-ne, alimenteu l’esperit.