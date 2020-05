Des de fa 20 anys, l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) reclama el reconeixement del lideratge que ens correspon com a infermeres de família i comunitàries, i demana la creació de llocs de treball de la categoria en els centres d'atenció primària. Les professionals de la infermeria de família i comunitària (IFiC) som un puntal del sistema de salut català i volem insistir que estem formades en competències clíniques per a l'atenció en l'àmbit familiar i en la comunitat. Som professionals clau en la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'educació per a una vida saludable de les persones, les famílies i les comunitats. I liderem les cures de persones amb malalties cròniques o dependents, ja sigui als domicilis o als centres de salut.

El 2020 és l'any internacional de la infermera i la llevadora, encara que el recordarem pel gran sotrac del covid-19. Però mentre responem als grans reptes i emergències sobrevingudes, ens toca repetir allò que sembla que no ha arribat encara a les agendes públiques: a Catalunya falten unes 18.000 infermeres, i a l'atenció primària de salut (APS) hauríem de ser el doble d'especialistes en família i comunitària de les que som. Qui pensem que sosté una part transcendent del sistema sanitari català? ¿O és que no volem veure que infermeria representa quasi el 30% del total de professionals dels centres d'AP?

Amb pandèmia o sense, és dur constatar que estem lluny dels lideratges merescuts. Les infermeres de l'atenció primària, malgrat tenir les competències en la gestió i coordinació de serveis de salut, no arribem a dirigir ni un de cada deu centres de salut. Ho volem recordar ara que es commemora el Dia Internacional de les Infermeres, amb el lema d'enguany: "Infermera, una veu per liderar. Portant el món cap a la salut".

En aquest context, des d'AIFiCC ens hem unit a la campanya internacional Nursing Now que defensa el lideratge de les infermeres, la necessitat de donar veu en els espais clau a qui pot aportar molt i molt bo. El futur ens repta amb una població cada com més envellida, més fràgil i dependent. Només una mirada a llarg termini ens pot col·locar en situació de donar-hi una resposta adequada. I per això caldrà comptar amb el nostre potencial professional, perquè dominem el treball en equip i ens exigim sempre estar al dia dels nous coneixements en salut, en donar respostes a les noves necessitats i en aquells abordatges menys medicalitzats de l'atenció a les persones. Durant tota la pandèmia ho hem demostrat sobradament.

És necessari promoure les cures d'infermeria d'excel·lència cap a les persones, la família i la comunitat, i cal que les persones que les duen a terme tinguin una formació d'alt nivell, però també que exerceixin la recerca i la docència. És el que procurem des de l'AIFiCC, com a associació científica, perquè tot això ens ha de portar a ser reconegudes com a professionals imprescindibles en el sistema sanitari i com a garantia de benestar i salut per a totes les persones i de la comunitat.