Carta a Manuel Valls: 'Un fantasma recorre Barcelona'

Premissa número 1: vostè és el candidat de Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona. Premissa número 2: Ciutadans ha pactat a Andalusia amb la ultradreta. Conclusió: el fantasma de Vox ja recorre Barcelona i el perseguirà fins al 26 de maig. No li serà fàcil desempallegar-se’n.

El seu missatge, des de les eleccions andaluses i fins a aquesta setmana, era molt fàcil d’entendre: no hi pot haver cap pacte amb la ultradreta. Tan senzill i contundent que cabia en un tuit. Però vet aquí que dijous una diputada de Ciutadans va ser investida presidenta del Parlament d’Andalusia amb els dotze vots de Vox. Al cap d’unes hores –i després, m’imagino, de llargues reunions amb els seus assessors– vostè va fixar la seva nova posició, però aquesta vegada el missatge ja no li va cabre en un tuit. En va necessitar tretze.

Té mala peça al teler, senyor Valls, si ha de fer tantes filigranes i li cal tanta retòrica per defensar-se de tot allò de què l’acusaran a partir d’ara. Ja es pot preparar per al que passarà a tots els debats. Els seus rivals li retrauran que vostè va amb Ciutadans i Ciutadans va amb Vox. ¿I què farà? ¿Publicar tretze tuits cada vegada? Fa tres mesos que va presentar candidatura per ser alcalde de Barcelona i encara en queden cinc per a les eleccions. Ara mateix són dies complicats per al seu equip, perquè encara són a temps de prendre decisions que poden determinar l’èxit o el fracàs de la candidatura.

Per més que s’esforça a dir que la seva és una candidatura independent i transversal, ha unit la seva imatge a la de Ciutadans i ara, de rebot, a la de Vox

Desconec qui va triar a qui. Si vostè va creure que Ciutadans eren el soci ideal per arribar a l’alcaldia o si va ser el partit taronja el que va imaginar Manuel Valls com la figura que li permetria eixamplar la base a Barcelona. Però passen els dies i creix una certa sensació d’incomoditat per les dues bandes. Cs –una formació de missatge monolític repetit mecànicament per tots els seus líders– ha topat amb algú a qui li agrada anar per lliure. I vostè, per més que s’esforça a dir que la seva és una candidatura independent i transversal, ha unit la seva imatge a la de Ciutadans i ara, de rebot, amb aquest nou fantasma que l’acompanya que es diu Vox.

No és cap secret que la gent d’ordre de Barcelona vol un canvi a l’Ajuntament. Li desagrada Ada Colau tant com qualsevol alternativa independentista. Però molts d’ells, a qui ja se’ls feia difícil votar-lo a vostè pensant que votava Ciutadans, ara no podran suportar la sospita que la seva papereta pugui estar contaminada per la ultradreta que ha començat la Reconquista des d’Andalusia.

P.D. Relacions complicades n’hi ha a tots els partits. Tocar poder sol ser el millor antídot per oblidar-les. Però, ara com ara, imaginar que vostè pugui ser alcalde de Barcelona –amb el nou fantasma que s’ha incorporat a la seva candidatura– sembla una quimera.