Alerta per la crisi immigratòria de menors no acompanyats

L’any 2017 van arribar a Catalunya 1.500 menors que havien emigrat dels seus països d’origen sense cap familiar que els acompanyés. La majoria, un 83,8%, eren adolescents d’entre 15 i 17 anys que fugien dels seus països -molts del Marroc- buscant oportunitats a Catalunya. En un sol mes, en van arribar més de 200, i la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ho va qualificar “d’emergència de país”, ja que va ser la xifra més elevada dels últims 15 anys. Però aquesta onada immigratòria no s’atura, i el ritme d’arribades s’ha mantingut estable durant els mesos de desembre i gener.

La protecció de menors a Catalunya està pensada per a infants que tenen els pares al país, però que no se’n poden fer càrrec temporalment. Per això el repte dels menors que arriben sols desborda completament el sistema. La DGAIA ha volgut donar resposta a aquest problema, cada vegada més preocupant, i ha habilitat 600 noves places en les últimes sis setmanes. Cada setmana s’ha obert un nou alberg temporal. I està previst que se n’habilitin dos més pròximament. També s’han creat 200 places en nou centres d’acollida. La previsió és seguir creant places per fer front a aquest fenomen que s’ha triplicat des del 2013, quan els menors atesos per la DGAIA van ser 431, fins als 1.581 del 2017.

L’arribada d’infants i joves no acompanyats és un fenomen que també han d’afrontar altres comunitats autònomes, com ara Andalusia, on en un sol mes poden arribar a haver d’atendre fins a 1.500 menors.

Cal que totes les administracions amb competències s’impliquin en la gestió d’aquesta crisi. En primer lloc, la de l’Estat, que -amb les competències de vigilància de les fronteres- hauria de vetllar perquè totes les comunitats assumeixin equitativament l’arribada d’aquests joves perquè tinguin les oportunitats i les atencions que es mereixen. També és competència del govern espanyol tramitar els permisos de residència, imprescindibles per poder treballar. Aquest tràmit, que abans només durava unes setmanes, ara s’allarga fins a 9 mesos.

També cal que des de la Generalitat no només la DGAIA, sinó altres departaments, com el d’Ensenyament, s’impliquin en l’acollida d’aquests joves que venen buscant un futur millor.