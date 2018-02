Allred: l’assot dels ‘matxirul·los’

Aquest divendres Netflix va estrenar el documental Seeing Allred. És un repàs de la trajectòria de l’advocada feminista Gloria Allred, famosa als Estats Units perquè s’ha convertit en l’assot, tant a nivell mediàtic com als jutjats, dels matxirul·los del país de tota mena que vulneren la llei i els drets de les dones. Val la pena veure’l per descobrir el personatge.

“El poder només comprèn el poder”, diu Gloria Allred mentre engega el Porsche que té aparcat a la porta de casa, a l’abrupta costa californiana. Allred s’ha empoderat, en tots els sentits del terme, per poder lluitar d’igual a igual contra l’enemic. Va créixer als barris més humils de Filadèlfia i a la universitat es va interessar pels drets dels afroamericans, fins que un professor universitari li va demanar: “¿I com és que algú com tu no s’interessa també pels drets de les dones?” Admet que aquell dia se li va obrir un món nou, i es va adonar que bona part de les seves dificultats personals, algunes de tràgiques, tenien l’origen en la vulneració dels drets de les dones.

El documental repassa la seva trajectòria, a partir d’una entrevista en profunditat a ella i al seu entorn més proper. Gloria Allred va ser determinant en la visualització del feminisme a la televisió dels anys setanta i es convertir en una figura de molta rellevància mediàtica. Per tant, es recuperen moltes imatges d’arxiu que no només evidencien quin era el seu rol en els inicis sinó el context masclista en què va haver de lluitar: menyspreus públics, burles carregades d’odi, ridiculitzacions i paròdies sagnants. Però Allred es va convertir, per a bona part de les dones americanes, en un referent i, en molts casos, en l’única ajuda amb què podien comptar. Allred va tenir un paper clau en el cas d’O.J. Simpson, ajudant la família de l’exdona assassinada. I va coordinar totes les denúncies contra Bill Cosby per violació.

El documental comença mostrant el seu armari ple de jaquetes de color rosa, el seu símbol distintiu quan treballa i ha d’aparèixer davant dels mitjans. Està molt bé com el reportatge trena el vessant professional amb la faceta personal, molt més desconeguda. Demostra com les motivacions d’aquesta advocada tenen l’origen en una qüestió totalment personal: Allred admet públicament uns fets traumàtics que justifiquen la seva lluita incansable contra el masclisme. D’altra banda, el documental passa de puntetes per alguns aspectes més delicats de la seva carrera, i resulta flagrant quan descobrim que la seva filla, també advocada, accepta Harvey Weinstein com a client quan és denunciat per violació i assetjament per múltiples dones. Un gir de guió molt bèstia i sorprenent en el documental que, en canvi, és tractat amb total superficialitat i fugacitat. Incomprensible.