Almunia i el pacte d’Estat per la justícia

Joaquín Almunia va assegurar ahir que si guanya les eleccions generals impulsarà un gran pacte d’Estat per reformar la justícia com el que fa dos anys va oferir al president del govern central, José María Aznar. El secretari general del PSOE es lamentava precisament de la resposta “pírrica” al seu oferiment que en el seu dia va obtenir d’Aznar, i que es resumia en “un foli i mig ple de monosíl·labs” que li va fer arribar mesos més tard. Segons Almunia, en tot aquest període el PP no ha volgut fer front a les mancances de l’administració de justícia, perquè des de molt abans d’accedir al poder “n’havia fet un ús pervers” i l’havia convertit en “un instrument al seu servei”. Segons Almunia, “la politització judicial ha portat, en ocasions, que el buit que deixa una correcta actuació de la justícia hagi estat ocupat per determinats mitjans de comunicació” que, a criteri del líder socialista, s’atribueixen el paper de condemnar o absoldre segons els convé. Per tal de trencar aquesta dinàmica, Almunia va presentar ahir un seguit de propostes que, en el cas que sortís elegit president del govern central, convocaria “immediatament després de la presa de possessió” a qui fos el cap de l’oposició per presentar aquestes idees, que hauran de servir per millorar la justícia, però sobretot per garantir-ne la independència. Per això va insistir en la necessitat que definitivament es legitimi el sistema d’elecció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), “en base parlamentària”, i que se n’incrementin les competències. A més a més, va anunciar que no només s’exigirà més responsabilitat de les seves funcions davant el Parlament als seus membres, sinó que fins i tot hauran de passar el control del Congrés els candidats al càrrec. Una altra reforma que es proposa afrontar tot seguit és la substitució del jutge pel ministeri fiscal en el procés d’instrucció de les causes. D’aquesta manera, va afirmar que es “recuperarà” la veritable missió del magistrat, que és la de jutjar i executar les causes. Finalment, Almunia proposa assumir els elements principals exposats en el llibre blanc de la justícia elaborat pel CGPJ pel que fa a qüestions de formació i infraestructura dels òrgans judicials. D’aquesta forma, el líder del PSOE clausurava ahir un seguit de trobades que en els últims mesos ha mantingut amb diferents membres de la judicatura i l’advocacia per tal d’elaborar el seu programa en matèria judicial.