Altres factors del resultat electoral

El poble català ha votat amb una indubtable claredat. Tota la situació electoral s’havia de veure partint del fet de l’existència d’una llei electoral de tipus feixista caracteritzada per donar un premi -i quin premi!- a la majoria. L’opinió es féu càrrec d’aquesta inflexible condició des del primer moment, i sobretot es féu càrrec de la inutilitat que significava, davant d’una llei així, operar som si existís la representació proporcional. Això, que comprengué clarament l’opinió, fou negligit pels directors de diversos partits polítics, els quals tractaren de matisar i de seccionar quan la llei era una invitació a cohesionar. [...] La composició del Parlament català és sabuda de tothom: hi haurà una imponent majoria de l’Esquerra i un nucli extremament valuós i selecte de la Lliga. Els diputats de l’Esquerra coneguts són els mateixos homes que han actuat a les Corts Constituents, a la Generalitat i a l’Ajuntament. Trobem entre aquests els senyors Macià, Gassol, Casanoves -que hom suposa que serà president de l’Assemblea-, Companys, Lluhí, Xirau, Comes, Casanelles, Serra i Moret, etc., etc. No és pas probable que aquests senyors depassin en el nou Parlament la capacitat que fins ara han demostrat. En tot cas, l’Esquerra tindrà a la Generalitat l’artilleria grossa del partit, els seus valors més destacats. [...] La minoria de la Lliga arribarà a la Generalitat amb un doble prestigi: amb el prestigi que donen el valor individual i l’experiència de la majoria de diputats que la componen, i amb el que neix de la força política que els ha fet triomfar. Aquesta força en dues circumscripcions determinades -a Barcelona província i a Tarragona- s’ha manifestat en termes que depassen els millors pronòstics que s’havien fet i constitueixen un símptoma evident de la victòria de demà. S’ha d’assenyalar especialment l’esforç fet a Tarragona, esforç importantíssim si es té en compte la lentitud amb què han penetrat en aquelles contrades les idees de la Lliga. S’ha treballat bé, cal reconèixer-ho amb tota claredat. El valor individual dels homes de la minoria de la Lliga, no cal posar-lo de manifest. El resultat de les eleccions ha satisfet l’opinió perquè avui tothom té la sensació que la política que l’Esquerra ha fet a Catalunya des del 12 d’abril pràcticament s’ha acabat.