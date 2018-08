Amancio Ortega, l’increïble home que recull les caques del seu gos

260x366 Portada de 'La Opinión' Portada de 'La Opinión'

SI VOSTÈ ÉS UNA de les milers de persones que compren roba a l’imperi Inditex està d’enhorabona: part dels seus diners van a enriquir una persona extraordinària. Mirin si no quin titular podíem llegir aquest dijous a l’edició en paper i a la web (destacat en portada) de La Opinión de A Coruña : “Amancio Ortega s’ajup en un dels carrers de la Ciutat Vella per recollir les caques del seu gos”. Un dels fets més destacats de l’estiu, sens dubte, ben esbombat a les xarxes, entre d'altres, pel periodista Cristian Segura. En el cos de la notícia se’ns explica que els veïns de la Corunya es van quedar molt “sorpresos” veient que “l’home més ric d’Espanya, i un dels que més fortuna atresora al món, s’ajupia per recollir les caques del seu gos”. Tot explicat amb detall i amb un apunt d’opinió: “És el que hauria de fer tothom que surt a passejar amb la seva mascota, però no sempre és així”. ¿Estem, doncs, davant un gest exemplaritzant d’Ortega? ¿Insinua el redactor que la riquesa l’eximeix de la seva obligació com a ciutadà? Un càlcul ràpid: tenint en compte que la multa per no recollir excrements a la Corunya és de 150 euros i que Ortega té una fortuna de 56.500 milions, podria mantenir la defecació intacta 377 milions de vegades sense arruïnar-se, cosa que, si passés, mereixeria un titular escatològic de La Opinión de A Coruña i de mitjans de tot el món: “La fortuna d’Ortega, a la merda”.

540x328 Notícia de 'La Opinión' Notícia de 'La Opinión'

Jocs de paraules

Sí, la broma és lamentable, però és que fer jocs de paraules amb les notícies és arriscat. Mirin si no què duia avui El Punt Avui en portada: “Susqueda, cas empantanegat”. És evident que tractant-se d’una notícia (l’assassinat de dos joves) amb un pantà com a escenari la temptació hi era, però en els temes més greus fer bromes és ficar-se en un terreny pantanós.