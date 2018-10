De l’“America first” al “First man”

‘FIRST MAN’ és la pel·lícula americana menys nacionalista que Hollywood i Spielberg podrien haver-se permès per celebrar el 50è aniversari de la més icònica proesa científica i tecnològica de la humanitat, firmada pels Estats Units. First man contesta l’“ America first ” de la propaganda trumpista perquè, al film, el primer no és la bandera sinó l’home, Armstrong i els seus drames personals, l’estat febril de quan està posseït pel desafiament dels límits i que no desapareix ni quan els companys de travessa van deixant la vida en l’intent. Ryan Gosling recrea l’home que pateix i que perd l’empatia familiar a mesura que es prepara per parlar en nom de tota la família humana. First man és una pel·lícula adulta, universal, sense deixar de ser americana perquè retrata la passió nacional per competir i l’aversió a perdre, i evita el confeti sobre les espatlles de tres astronautes rebuts com a herois a la Cinquena Avinguda.