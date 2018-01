Ana Rosa es fa l’escandalitzada

Cap telèfon passaria la prova de la virtut immaculada, ni cola que les clavegueres de l’Estat i de la televisió es facin les escandalitzades per uns missatges robats. Es posen les mans al cap els mateixos que violen un precinte policial per gravar la banyera on uns nens van ser assassinats, els mateixos que han convertit les vísceres en mercaderia diària. Però l’espectacle polític està servit i el desànim dels independentistes s’estén. “El pla Moncloa triomfa”, diu Puigdemont, i el PP ho converteix en un eslògan victoriós. “Els nostres ens han sacrificat”, diu el candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat des de Brussel·les. La frivolitat s’ha apoderat definitivament de la política quan els discursos privats i els públics apareixen a anys llum la mateixa tarda, i el resultat és una pèrdua de credibilitat dels protagonistes. El cinisme polític imperant fa que els ciutadans espanyols assisteixin a la degradació de la seva democràcia i molts catalans veuen com el somni es converteix en tragèdia. La societat catalana s’hi va jugar molt el dia 1 d’octubre, l’economia s’hi juga molt i els que aixequen la persiana cada dia mereixen més respecte. La política espanyola no perdrà mai l’oportunitat de rabejar-se humiliant una Catalunya que vol assimilada. Que el 47% de votants independentistes se sentin humiliats o no dependrà de la responsabilitat del seus líders i de com interpretin els vots prestats d’aquesta segona oportunitat. Dependrà del fet que ens estalviïn “el ridícul històric”.