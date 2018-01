Ana Rosa i la mansió de Puigdemont

El sarcasme d’Ana Rosa Quintana informant sobre la situació política de Catalunya sobrepassa el que seria el biaix ideològic per caure en el menyspreu i la catalanofòbia. No hi ha ni un bri d’esforç per aparentar una actitud merament enunciativa dels fets que explica. Quan no fa ganyotes o aixeca les espatlles amb resignació deixa anar comentaris carregats de menyspreu amb cara de fàstic. Parla de Catalunya amb altivesa, com si els polítics independentistes estiguessin tocats del bolet i en narra les peripècies amb la supèrbia de qui observa una mala obra de teatre.

Divendres al matí celebrava, però, que tenia una exclusiva: la mansió de Bèlgica on, segons Telecinco, s’ha empadronat Puigdemont. Tot i que la finca l’hem vist fotografiada arreu, fins i tot en aquest diari, es tractava de vendre-ho com si fos una proesa d’investigació periodística. Des de davant de la porta de ferro de la mansió, un redactor lloava les virtuts de la casa -“ Está decorada a todo lujo ”- i parlava amb uns veïns que explicaven tota mena de detalls del jardí del darrere: que si tenia una font, que si hi havia animals, que si semblava un parc... El redactor destacava que la casa era a cinquanta-quatre quilòmetres de Brussel·les i precisava la zona: “ En pleno feudo independentista ”. A continuació van ensenyar imatges de la casa per dins, obtingudes a través de la web d’una agència immobiliària que la té exposada per vendre-la. “ Esta es la cocina. Aunque parezca de una revista de decoración aquí es donde Puigdemont se prepara la comida cada día ”, assegurava el redactor.

Després d’hores de guàrdia, el noi havia aconseguit entrevistar una senyora que assegurava que era la propietària de la finca i amiga de Puigdemont. I aquí va arribar la paradoxa: la dona va negar tot el que acabava d’afirmar el redactor. Ni Puigdemont vivia allà de manera habitual, ni li constava que s’empadronés en aquella casa. Ana Rosa Quintana, amoïnada per la contradicció, va reclamar al redactor amb to burleta: “ Pero a ver, ¿no podemos confirmar que este es el «nou Palau de la Generalitat? »”.

Des de fa setmanes, més enllà d’insistir en una vida de luxe de Puigdemont i d’aixecar sospites sobre el finançament d’aquest tren de vida, hi ha un element informatiu que caracteritza les notícies sobre Catalunya: l’esperpent. S’evidencia un plaer per recrear-se en detalls exòtics del que implica la vida forçada a l’estranger i hi ha una absoluta manca d’anàlisi sobre per què passa això i el que implica. S’està retratant Catalunya com el país dels disbarats. El que salta a la vista tenint en compte la persecució mediàtica d’algunes cadenes amb Carles Puigdemont és que la seva rutina a Brussel·les deu ser prou complicada per mantenir, encara ara, el desconcert informatiu i els enigmes sobre la seva vida quotidiana.