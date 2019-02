Aniversaris catalans en el dia de la Candelera

[...]

La festa de la Candelera és celebrada el dia 2 de febrer, aniversari del naixement del monarca Jaume I i del músic Pep Ventura; ampliador, el primer, de Catalunya amb l’annexió a la Corona dels reialmes de Mallorca i València, i perllongador, el segon, de la nostra autòctona dansa, la sardana; ambdós de catalana nissaga i catalans per naturalesa, nat, l’un, al migdia de França i l’altre, al sud d’Espanya. Com que la festa d’aquest dia és dedicada a la llum, sembla com si la Verge hagués volgut trametre la potència de la llum divinal al Monarca per a allunyar del nostre territori el poderiu musulmà, i al músic, la inspiració per a fer més bella la dansa símbol de la terra catalana, en la diada en què es commemora la seva Purificació, després d’haver infantat el Fill de Déu. [...] És curiós de notar que les festes anuals de tradició popular quasi mai no deixen d’anar acompanyades de la recomanació d’algun producte mengívol o d’algun consell a aplicar a l’aliment nutritiu del cos; per això es troba esmentada la dita popular: Per la Candelera el berenar al darrere, ja que el dia s’ha allargat, el temps tendeix a abonançar-se un xic i plau parar el treball a mitja tarda per a després tornar-hi, perquè ja es diu: Per la Candelera el fred va enrere, car el sol ja es fica per tot, com així ho indica l’adagi el dia 22 de gener: Per Sant Vicenç, el sol entra pels torrents. [...] Abans d’acabar de parlar d’aquesta diada cal recordar que ella clou la temporada de les festes hivernals, que obre la Puríssima, al mes de desembre, i és aquesta festa de la Candelera la que tanca el període d’exhibició dels Pessebres que es comencen a preparar en aquella festa, la de Santa Llúcia, en què s’estableix la fira de casetes i figures, molsa i arboç, per a poder inaugurar el Pessebre familiar per Nadal. Per a fer més assenyalada encara aquesta festivitat d’avui, rememorem que en els temps en què els balls de disfressa estaven en extremada puixança, a Barcelona, el ball de la nit d’avui, que se’n deia el “Ball de la Candelera”, era el més lluït i concorregut de tots els de la temporada carnavalesca. Com que és tan popular i anomenada aquesta festa de la Candelera, el poble, amb aquell bon humor característic que el distingeix i amb intent de bromejar i fer posar en dubte en qui mes escau la celebració d’aquesta diada, fa sobtadament la seva pregunta: La Mare de Déu del Candeler / a dos dies de febrer, / Sant Blai el tres. / Em diries quin mes és? [...]