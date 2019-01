Adeu al bisbe Jaume Traserra

Ha mort Jaume Traserra, que va ser bisbe auxiliar de Barcelona (1993-2001) i bisbe de Solsona (2001-2010). Doctor en dret canònic per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i posseïdor d’una cosmopolita i finíssima ironia pagesa d’arrels berguedanes, probablement encara hauria fet més profit a l’Església si li haguessin reservat una carrera episcopal més exigent. Traserra ha mort a casa seva, a Granollers, on va tornar a viure quan va plegar de Solsona. Fa pocs mesos, davant els incerts tractaments mèdics que se li plantejaven, somreia amb serenitat i deia als seus amics i familiars que als seus 84 anys, havent viscut una vida plena i creient com creia que l’esperava una vida millor, havia decidit acceptar amb tranquil·litat el moment de la mort. I, fins i tot, afegia: “Si ho crec, per què no desitjar-ho?”