Andalús, s’enriuen de tu

S’enriuen de tu, andalús, quan Ciutadans envia a Andalusia un autobús on hi diu “S’enriuen de tu” amb les cares de Junqueras, Puigdemont, Díaz i Sánchez. Creuen que només a base d’excitar-te contra Catalunya seran capaços de portar-te fins a l'urna amb la seva papereta. Ja ho va fer el PP amb Chaves, Zapatero i el català a l’escola, segur que te’n recordes. S’enriuen de tu quan et fan creure que cridant “¡A por ellos!” la teva seguretat està més garantida. No tenen res més per oferir-te més enllà de patrioterisme de bandereta a la polsera. Busquen el teu vot folklòric de bon andalús, t’han reduït a això. Però al segle XXI, no tens excuses per no informar-te. I a Catalunya probablement hi tens parents. Truca’ls, parlar-hi i comprovaràs que ells no s’enriuen de tu, sinó que pateixen per tu.