Auschwitz, Gernika, Companys

Caps d’estat de tot el món s’han reunit a Auschwitz per commemorar el 75è aniversari de l’alliberament del camp d’extermini. Excel·lent. La vida mai torna a ser el mateix quan entens (i visites) Auschwitz, i és bo posar-hi el focus. Amb tot, a la majoria de governs d’avui els és còmode condemnar amb la seva presència el nazisme, perquè l’han convertit en un mal absolut, relativament descontextualitzat. És el cas d’Espanya, on es passa per alt que Hitler va ajudar Franco a guanyar la guerra, que avions alemanys van bombardejar Gernika i que la Gestapo va detenir el president de Catalunya Lluís Companys per entregar-lo després al règim feixista espanyol perquè l’afusellés en un acte que va tenir més d’assassinat que de judici. A l’Estat li és massa fàcil anar a posar corones a Auschwitz i no haver fet mai pedagogia sobre les víctimes del nazisme en territori espanyol.