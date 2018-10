Al caire del precipici

Un panel d’experts de l'ONU ens ha donat 12 anys per fer "canvis sense precedents" si no volem que la Terra comenci a patir les "conseqüències devastadores" del que ja no anomenen "canvi climàtic", sinó, directament, "crisi climàtica". Quan parlen de "canvis sense precedents" no tan sols estan dient de canviar el petroli pel sol o el vent, sinó de considerar els nostres nivells de consum, i això no s’aconsegueix sense tocar tota l’economia tal com avui està organitzada. Del plantejament (certament angoixant) en resulta un bloqueig mental perquè se suposa que hauríem d’estar pressionant empreses i governs i revisant els nostres hàbits personals, però és evident que avui i demà la vida, també la nostra, continuarà amb les prioritats de sempre. Diuen els nostres avis que el món va perdre del tot la innocència quan va entendre que es podia autodestruir atòmicament. Això que ve, siguin dotze o trenta anys, serà més lent però pitjor, perquè no hi haurà salvacions individuals.