Deixeu el català en pau

"Saps que si marxem d’Andalusia a Catalunya el nostre fill haurà d’estudiar en català? Què dius, ara! El que sents, que a Catalunya és obligatori estudiar en català i no es pot en espanyol, que és la llengua de tots. I per què? Perquè Zapatero ho consenteix i Chaves hi dona suport". Aquest és el text de l’anunci que el PP va fer sonar a les ràdios andaluses el febrer del 2006, quatre mesos abans del referèndum de l’Estatut de Catalunya. Dotze anys després, som allà mateix. Quan els populars (i Ciutadans) volen excitar el personal perquè els voti, ataquen l’ensenyament en català. Diumenge, a la manifestació que no va ser, ho van disfressar de "defensa de l’espanyol", com si algú l’ataqués, com si no gaudís de la màxima protecció constitucional, com si hi hagués cap pare o mare que no vulgui que el seu fill aprengui l’espanyol, com si tots els catalanoparlants del món no fóssim, almenys, bilingües.