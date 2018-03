“Espanya, altre cop” i “els pacífics i lleugerament caòtics”

ELS PARTITS que més parlen d’evitar la fractura social són els que la tenen com a raó social fundacional per raó de llengua i són els mateixos que són incapaços de fer un gest públic d’humanitat amb els familiars dels presos polítics. Els que més parlen del sectarisme de TV3 són els que més l’han practicat a les televisions d’allà on han governat, fins al punt que les han destrossat, com el Canal 9, al País Valencià. Els que més parlen de rebel·lió són els que condecoren la seva violència policial. Al pròleg del seu llibre On eres l’1-O? (Rosa dels Vents, 2018), el periodista Quico Sallés rumia que “potser estem lliurant l’última guerra romàntica d’Occident [...] un pèl ingenus, buscant la quimera de canviar les coses”. El que The Times n’ha dit “un moviment pacífic i lleugerament caòtic” en un editorial titulat “Espanya, altre cop”.