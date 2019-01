L’estat de dret i l’estat per sobre del dret

Ahir van detenir els alcaldes de Verges i Celrà, sense haver-los citat abans, tenint com tenen domicili conegut i per fets de fa tres mesos i mig en els quals potser no van participar. Fins i tot el tribunal va aclarir a mig matí que es tractava d’una detenció policial i no judicial. Potser al ministeri de l’Interior algú va tenir la brillant idea de demostrar que el govern espanyol no s’ha venut als independentistes. O potser li tenien ganes a un alcalde que s’ha fet un tip de denunciar els encaputxats amb cúters que s’han passejat pel poble. ¿Va ser un mal de l’estat de dret o és que l’estat espanyol està per sobre del dret? Un policia, en una porta, no deixava entrar l’advocat fins que no parlés en castellà. A la mateixa hora, Pedro Sánchez reivindicava al plenari del Parlament Europeu, a Estrasburg: “Davant la retòrica de les identitats excloents, identitats que sumen, que no s’anul·len entre si”.