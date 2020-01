El Procés ha estat, des del primer dia, una història de desconfiances entre els dos principals actors, JxCat i ERC, amb la col·laboració entusiasta de la CUP. El càlcul de costos i beneficis particulars de cada decisió ha primat sobre la generositat estratègica, amb un dolorós saldo final de presos i exiliats i el desencant creixent amb els partits, portat en silenci però sense perdre l’esperit de lluita per centenars de milers de persones d’una perseverança que no serà fàcil de tornar a reunir. Amb desconfiances no hi ha projecte col·lectiu que tiri endavant, i molt menys si es tracta de convertir Catalunya en un nou estat. Cap dels tres grups independentistes ha sabut superar l’evidència que sense unitat electoral era demanar massa aspirar a la unitat estratègica. L’episodi d’ahir al Parlament va ser espectacularment trist però estava escrit.