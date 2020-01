Esternudar al braç

A l’escola de la meva filla als Estats Units li van ensenyar a esternudar i estossegar tapant-se el nas i la boca amb la part interior del colze. La raó és senzilla: si et tapes amb el palmell de la mà aniràs deixant els microbis per tot arreu, sobretot a les mans dels que després saludaràs. Per això, tapar-se la boca amb mascareta per prevenir un contagi per via aèria pot tenir sentit, però la mascareta no protegeix de tot el que viu enganxat a la barra d’un transport públic o a la cinta d’unes escales automàtiques. Per això, entre altres coses, rentar-se les mans resulta sempre tan eficaç. L’únic inconvenient de fer servir el braç és que un esternut generós deixa les mànigues tan galdoses que les americanes han d’anar a la tintoreria abans que acabi l’hivern.