Évole i els mitjans de Madrid i Barcelona

Évole va mostrar a Terribas, Heredia, Cuní, Ferreras i Vallés dos titulars oposats d’'El Punt Avui' i 'El Mundo' sobre la declaració de la secretària judicial el 20-S. L’explicació de laboratori és que d’això se’n podria dir 'diferències de línia editorial', com correspon a la premsa lliure d’una societat democràtica. De fet, passa cada dia, i en el cas de les notícies de Catalunya ja fa dècades que passa perquè els mitjans de Barcelona (inclosos els que no són sobiranistes de línia editorial) emeten i competeixen en un sistema mediàtic, social, polític i lingüístic diferent del de Madrid (de fet, sovint són sistemes mediàtics nacionals diferents). El contrast encara és més agut avui en dia, perquè el Procés ha reduït la distància entre la línia editorial i la trinxera a un sol pas molt temptador de fer. Dit això, sobre el 20-S, li cedeixo a Marchena la pregunta que em va fer una periodista de Canal Sur aquell dia: "Com és que hi havia pares i mares amb els seus fills?"