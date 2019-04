Grace, una dona eficaç i elegant

Aeroport de Palma, taulell del lloguer de cotxes d’AVIS. La treballadora em saluda amb un “Can I help you?" I jo li contesto que bon dia i li allargo la reserva. “Disculpi, a vegades encara continuo parlant la llengua del client anterior”, em diu en català amb accent nadiu mallorquí. Mentre omplim el contracte li pregunto quants idiomes parla: anglès, alemany i suec. Suec? “Sí, vaig viure dos anys a Estocolm. Soc peruana. Vaig arribar a Mallorca als quinze anys. Ara en tinc vint-i-cinc”. “I té una oïda extraordinària per als idiomes”, li dic amb admiració rendida. Somriu afalagada i es treu l’elogi de sobre: “M’agrada dominar com més llengües millor i sentir-me integrada allà on visc. Idò, ja hem acabat. Ja pot anar a cercar es cotxo”. Es diu Grace i jo li dono les gràcies per la seva eficàcia professional i la seva elegància personal.