Guardiola i Trapero, dos èxits que no es perdonen

Hi ha gent que no pot pair els èxits de Guardiola. Ho sabem bé perquè, per començar, això passa a Catalunya. Guardiola ha ingressat al molt exclusiu club dels que han fet més gran el futbol, i hi ha enveges que no suporten. A Espanya, la ràbia a Guardiola del nacional-madridisme té una base culer, perquè els va fer molt de mal (2-6, 5-0, eliminació de la Champions... continuem?), i una culminació pel llaç groc i la seva condició d’altaveu amb idiomes. Això l’ha convertit en diana del periodisme d’estat. Un articulista d’'El País' s’hi va referir com a “Goebbelsdiola”, i ahir l’home s’exclamava perquè els que ho troben indignant són els mateixos que diuen que Espanya està tornant cap al franquisme. Home, Franco, després del seu cop d’estat, processava els republicans per rebel·lió. El 2018 una jutge considera que el cap de la policia forma part d’una organització criminal.