“Hasta que marque el Madrid”

DILLUNS EL JUTGE LLARENA no va demanar la detenció de Puigdemont a Dinamarca amb l’argument que el president volia ser detingut per aprofitar-se’n en un futur. Li van ploure les crítiques dels experts i no ho van entendre ni els seus. De manera que ahir, per no fer el mateix, Soraya va posar cara d’astuta i va dir que ells no plantejaven el recurs a Puigdemont per una qüestió de futur sinó de present: que el president no té la plenitud de drets. Però també és una qüestió de futur: Puigdemont és diputat, té els vots de la majoria per ser investit i, per tant, el president del Parlament no té més opció que proposar-lo per a una investidura que ni tan sols el Consell d’Estat veu just impugnar. Com la impediran? Tornant a utilitzar el TC. No es pot enviar el rei a Davos a donar lliçons de dret i, alhora, forçar el dret i ignorar les urnes. Sembla que vulguin repetir eleccions fins que guanyin algun dia.