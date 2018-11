Idees per al Dia Internacional de la Infància

En contra del que la canalla veu sovint a la tele, és important no cridar-se, perquè quan en una casa comencen els crits, s’han acabat les raons. És molt recomanable dormir les hores per no haver de començar el dia corrent (i cridant). Fer-los compartir les tasques domèstiques des de ben petits, perquè després pot ser massa tard. Resistir tots els xantatges que comencen per “Soc l’únic/única de la classe que no té / no li deixen anar...” perquè acostuma a ser una versió esbiaixada dels fets. Sempre que un adolescent és convidat a casa d’un amic nou, trucar als pares de l’amic, interessar-se pel pla i intercanviar telèfons (a vegades els primers sorpresos de la trucada són els pares de l’amic nou). Abans de marxar, recordar-los que com més llibertat, més responsabilitat. I tenir present que educar és tot allò que es fa davant dels fills precisament quan no es té consciència d’estar educant.