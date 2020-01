Inseguretat disfressada d’autoritat

Que el Tribunal Constitucional obri la via penal contra el president del Parlament per haver permès una votació d’un text que defensava el dret a l'autodeterminació i reprovava la monarquia ja no se’ns fa estrany a l’Espanya del segle XXI, aquest país que redueix el seu projecte nacional a Madrid i l’alimenta amb sentències contra Catalunya. Però és molt greu. Els de sempre argumentaran que si no vols pols no vagis a l’era, però per aquest mateix principi arribarà el dia que seran els tribunals els que acabaran fent l’ordre del dia de les cambres on es reuneixen els nostres representants. I, a part de molt greu, és ridícul. És tant com pretendre que les idees no existeixen si no se sotmeten a debat parlamentari i que els problemes es poden prohibir. ¿No hi ha cap espanyol que pensi que aquest autoritarisme amaga molta inseguretat?