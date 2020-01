Justícia espanyola, música militar

Érem uns ingenus. Ara sabem que quan algú del PP o del PSOE diu allò que “cal respectar les sentències judicials” està pensant “perquè probablement la deu haver dictat un jutge que ha posat el meu partit o la sala d’un tribunal que el meu partit controla”. El PP considera que és justícia que Marchena, el jutge amic que els populars anaven a posar de president del Tribunal Suprem per “controlar la sala segona des del darrere”, li hagi donat la raó. La mateixa justícia que hi ha hagut en un judici farsa, en una condemna per un delicte que els acusats no han comès i en unes penes decidides abans de la sentència. La mateixa justícia que diu que l’estat de dret es basa en la unitat d’Espanya. La mateixa justícia a la qual li han rebregat el procés quan l'ha portat a Europa.