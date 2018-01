L’Espanyol i Piqué, rivalitat i provocació

NO ESPEREU que Gerard Piqué, que ha aguantat tota mena d’insults i xiulades de seguidors de la selecció que defensa, l’espanyola, i que ha declarat que els xiulets del Bernabéu són com música per a les seves orelles, es quedi callat després de tot el que ell i la seva família han de sentir quan juga al camp de l’Espanyol. Un altre faria com si sentís ploure, però Piqué és dels que torna els cops allà on creu que doldran més. Amb allò d’“Espanyol de Cornellà” interpreto que burxava en el fet que l’Espanyol va haver de deixar Barcelona; no em sembla pas que faltés al respecte a ningú per raó del lloc de residència o que, com diu la queixa de la directiva espanyolista, incités “a la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport”. Són molt més reprovables els insults de la grada d’animació del Barça. En futbol, si és rivalitat o provocació és com si és penal o no: depèn de qui s’ho mira.