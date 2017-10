L’alegria i les hores difícils

SORTINT DE LA CIUTADELLA vaig veure milers i milers de persones felices, emocionades, amb l’ànim festiu que coneixem bé dels carrers de tots aquests anys que ens han permès dir, amb el cap ben alt, que milions de persones s’han manifestat durant tot aquest temps i no s’ha trencat ni una sola paperera. Persones contentes d’haver vist arribar un dia que van pensar que mai arribaria i, alhora, perfectament conscients de la fragilitat de la naixent república. Per desgràcia, al vespre, els vidres de Catalunya Ràdio, a la Diagonal de Barcelona, van ser atacats per grups violents, igual que un equip de BTV que estava cobrint la manifestació espanyolista. És clar qui posa la il·lusió de futur i qui posa la violència i el to ofès i aïrat, als carrers de Catalunya.