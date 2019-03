Milions d’efectes papallona

El propietari d’una botiga devastada en les protestes dels Camps Elisis de París, entrevistat davant els vidres trencats, lamentava el mal que la violència li feia a ell i als seus treballadors, els quals, en nom de la denúncia contra les desigualtats socials, no cobraran aquest mes. Però admetia que un país “amb el dotze per cent d’atur” (!) no es podia suportar. L’economia és una matèria relliscosa, imprevisible i, per acabar-ho de fer més difícil, més interconnectada que mai, de manera que cada dia devem ser víctimes de micro efectes papallona dels quals ni coneixem l’origen. Però, a tots els cervells que es reuneixen a Davos o formen part del Club Bilderberg, ¿no se’ls acut pensar que si el diner es concentra i no corre no servirà de res acumular-lo?