Millo: "Puigdemont animava la gent a votar"

Com tots els testimonis, Millo va prometre que no tenia cap enemistat manifesta amb els acusats, però només des del ressentiment, tan humà com verinós, es pot entendre que la seva declaració fluida i ben construïda fos tan acarnissada, especialment amb Puigdemont, Forn i Trapero. Tant és que l’1-O només es detinguessin cinc persones o que el 20-S no hi hagués cap detingut. Tant és que aquella suposada sedició (que aquest era l’objectiu de la seva declaració d’ahir) només costés 5.300 euros de mobiliari urbà a l’Ajuntament de Barcelona. Potser Millo va aconseguir assegurar ahir una condemna més dura per als acusats, però va deixar una frase que no passarà inadvertida als historiadors, que l’inculpa a ell i a l’estat espanyol i deixa la gent que va protegir els col·legis al cantó correcte de la història: "Puigdemont animava la gent a votar". Fixa’t quin delicte. Les urnes eren una humiliació.