El Mobile i el virus de la por

Les baixes per al Mobile van gotejant. ¿Són per por al virus, per por a les conseqüències legals i econòmiques per a la marca si algun treballador es contagia o per totes dues coses? Si es pogués mesurar el risc exacte de venir a Barcelona, quin nivell tindria? Que serveixi la resposta de Singapur: és el país del món amb més casos de coronavirus (40) després de la Xina (més de 37.000), i es tracta d’un país ultramodern, ric i preparat, però encara que ningú hi ha mort pel coronavirus, els rumors corren pertot. Divendres passat, la gent va llançar-se a acaparar fideus instantanis, llaunes de menjar i paper de vàter, i el primer ministre va haver de sortir a la tele a demanar al país “resiliència psicològica” perquè, fins ara, la mortalitat del coronavirus fora de la Xina és del 0,2%, semblant a la de la grip de cada any (0,1%). I després de recomanar rentar-se les mans sovint i no tocar-se els ulls si no cal, va dir que res de tancar-se a casa i que tothom a treballar.