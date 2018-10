No podran mirar-los a la cara

El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de llibertat presentada per les defenses de Rull, Turull, Romeva, Junqueras, Sànchez, Forcadell, Forn, Bassa i Cuixart basada en el mal que la presó preventiva està causant a les famílies. En la petició hi havien interv i ngut metges i treballadors socials que han avaluat l’estat de l’entorn més íntim. Dels 9 presos, 6 tenen fills menors d’edat. L’estat de salut dels pares és fràgil en alguns casos i el patiment afecta tothom. E l Suprem ignora les crítiques per aquestes presons preventives ( formulades fins i tot per polítics no independentistes) i afirma que per més situacions de risc que hi hagi entre els familiars, això no neutralitza els riscos de fuga i de reiteració delictiva. Reenviem als magistrats que ho han decidit la pregunta que Torra va llançar ahir a Arrimadas i Carrizosa: "Els podran mirar als ulls?" Si la resposta és que sí o que no els importa, tenen un greu problema d’humanitat.