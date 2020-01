No sé què dir-te

Encara que només aconsegueixi transmetre la mateixa estupefacció que tothom, no vull acabar la setmana sense escriure sobre una notícia que no em trec del cap: la mort de David Caminada, el periodista que va ser apunyalat dilluns a la plaça de Sant Jaume, víctima, segons la policia, de la mateixa persona que en menys d'una hora havia matat dues persones més al centre de Barcelona. A Twitter, la seva viuda ha escrit paraules d'amor pòstumes, tan desolades que glacen la sang, i ha rebut respostes d'una calidesa infreqüent a la xarxa, moltes de les quals contenen un "no sé que dir-te" expressat amb molta ganes d'acompanyar-la i molts dubtes d'haver-ho aconseguit. És el meu cas, també. A vegades ens quedem sense saber què dir. Citant Mèlich: "El més important no és ser, el més important és ser-hi. L’amic és algú que hi és". Doncs això, un munt de desconeguts, família i amics del David hi som.