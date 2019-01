“Soc optimista, malgrat la duresa de la meva situació personal”

Des de fa 295 dies Carme Forcadell, la que va ser presidenta del Parlament, està privada de llibertat. Actualment ocupa la cel·la 28 de la presó de Mas d’Enric. El seu és un exemple clar de càstig d’estat, que no de justícia: va tramitar el que li tocava, exactament igual que els altres membres de la mesa del Parlament, que no són a la presó. Tot fa pensar que anaven contra Forcadell, a part de l’escapçament simbòlic de la presidència del Parlament, perquè va ser una líder eficaç de l’ANC. Parlant de la seva vida a la presó, fa unes setmanes escrivia en una carta: “Intento ajudar les altres internes, ensenyant el valor de compartir i de treballar en equip, parlant-los d’autoestima i creixement. No sé si me’n surto, però ho intento una vegada i una altra”. Ahir va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat en la persona del seu marit, Bernat Pegueroles.