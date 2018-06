Pedro Sánchez, Sáenz de Santamaría i Francis Franco

Quan pensàvem que ja no se superaria la idea de Susana Díaz de voler “una memòria històrica que no miri enrere”, l’actualitat s’ha esforçat. A la Moncloa han negat la reunió Felip VI - Torra perquè la política la fa el govern espanyol. Però llavors, el discurs reial del 3 d’octubre què va ser, sinó política i de la més gruixuda? ¿I si la política la fa Sánchez, cal fer passar primer Urkullu? ¿Hi passa res greu a Euskadi? ¿Aquesta és la valentia política de Sánchez per ocupar-se del principal problema de l’Estat? Soraya també ha contribuït a la festa de la comunicació amb un tuit que diu que amb ella es diran “les coses pel seu nom”. Doncs apunti, sisplau: allò seu de l’1 d’octubre va ser violència mal tapada amb mentides seves. Ara, el premi és per a Francis Franco, net del dictador, que ha dit que el seu avi va ajudar la gent “sense subsidis per guanyar vots”. Un crac.