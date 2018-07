Per fi un Mundial de futbol

L’eliminació de l’Argentina, Portugal i Espanya en menys de 24 hores ha alliberat d’hipoteques sentimentals la immensa majoria de l’audiència catalano-espanyola del Mundial. S’ha acabat patir per si es classifiquen o no, encara que sigui per raons exactament oposades. De l’eliminació d’Espanya en queda la convicció que la intromissió del Madrid de Florentino i el paperot de Lopetegui li han fet molt de mal. En el sector culer són faves comptades: es constata amb orgull que aquell Campionat del Món conquerit el 2010 es va fabricar amb el futbol de La Masia (Puyol, Piqué, Busquets, Xavi i Iniesta, sobretot) refinat per Guardiola. I queda clar que el temps passa i la idea no s’ha preservat (només calia sentir Ramos dient que contra Rússia hi havien posat molts ous). El Barça faria bé d’aprofitar la lliçó.