Les portades de la xenofòbia pels pressupostos

Recordo Felipe González afirmant que es pot governar Espanya sense Catalunya però no contra Catalunya. El govern d’Aznar del 2000 va demostrar que sí que era possible, i el de Rajoy va perfeccionar-ho fins al punt que es pot desaparèixer de Catalunya (4 diputats sobre 135 al Parlament el 21-D) i governar Espanya. Les portades d’ahir sobre la suposada pluja de milions a Catalunya van ser xenofòbia pura, i demostren que no és que Espanya es pugui governar contra Catalunya sinó que ja és obligatori si es volen guanyar uns comicis. Catalunya és l’enemic total: és interior quan et pregunten què hi posa al teu DNI o venen els sindicats policials espanyols a xulejar-te, però té consideració d’exterior quan es posen histèrics perquè es planifica una inversió pròxima al PIB, materialment com si ho donessin a un país estranger. En aquestes condicions la necessitat d’un referèndum d’independència s’imposa per la força dels fets.