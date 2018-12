Premi Ramon Barnils al periodisme de l’ARA

Avui dimecres s'han lliurat els IV Premis Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació. Aquest any, l’ARA té l’honor d’haver servit als lectors el premi Barnils a l’obra publicada perquè ha recaigut en Albert Martín, Àlex Font Manté, Natàlia Vila i Albert Cadanet, de la secció d’Economia del diari, autors de la llarga i impecable investigació sobre les maniobres de la cúpula de l’estat espanyol per treure milers de milions de dipòsits dels bancs a Catalunya l’endemà de l’1 d’octubre del 2017. No va ser fàcil obtenir dades i testimonis, i cal valentia editorial per publicar els detalls d’una ofensiva financera que els poders polítics i econòmics preferirien no veure escrits. I, per això mateix, puc imaginar-me Ramon Barnils, a qui vaig tenir la sort de comptar entre els meus professors a l’Autònoma, disfrutant d’un treball com aquest.